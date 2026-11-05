BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Celtic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, İskoçya'dan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Henüz puan alamayan Celtic ise Beşiktaş karşısında sahasında ilk galibiyetini elde etmenin peşinde. Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…