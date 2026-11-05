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BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Celtic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. İlk üç maçta 7 puan toplayarak yenilmezlik serisini sürdüren siyah-beyazlılar, deplasmanda galibiyet ararken henüz puanla tanışamayan Celtic ise taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, İskoçya'dan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Henüz puan alamayan Celtic ise Beşiktaş karşısında sahasında ilk galibiyetini elde etmenin peşinde. Celtic-Beşiktaş maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından ve TRT'nin dijital yayın platformlarından takip edebilecek.

Tarih: 5 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 23.00

Stadyum: Celtic Park

Yayın kanalı: TRT 1

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi

CELTİC-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde açıklanan tahmini kadrolara göre iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.

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