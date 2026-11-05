Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi Avrupa'yı salladı! İngiliz basınından 'İstanbul kabusu' manşeti

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, Avrupa spor basınında geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı değerlendiren birçok yayın, sarı-lacivertlilerin geri dönüşüne ve İngiliz ekibinin İstanbul'da yaşadığı mağlubiyete dikkat çekti. RTL, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında mağlubiyete uğradığını yazarken, Portekiz basınından O Jogo, sarı-lacivertlilerin turnuvadaki ilk galibiyetini geri dönüşle elde ettiğini vurguladı.

İNGİLİZ BASININDAN LİVERPOOL'A SERT ELEŞTİRİLER

İngiliz medyası, Liverpool'un Kadıköy'de aldığı yenilgiyi geniş şekilde ele aldı. Daily Mail, İngiliz ekibinin Türkiye'de bir kez daha dağıldığını belirtirken, The Standard ise Liverpool'un galibiyet serisinin İstanbul'da sona erdiğine dikkat çekti. Daily Star, son dakikalarda gelen mağlubiyeti öne çıkarırken, The Irish News de Liverpool'un maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamasını gündeme taşıdı.