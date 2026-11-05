Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi Avrupa'yı salladı! İngiliz basınından 'İstanbul kabusu' manşeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Kadıköy'de taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, İngiliz devini mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın ardından Avrupa basını Fenerbahçe'nin zaferine geniş yer ayırırken, İngiliz medyasında Liverpool'un İstanbul'da yaşadığı mağlubiyet öne çıktı.
AVRUPA BASINI FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNİ MANŞETLERİNE TAŞIDI
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, Avrupa spor basınında geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı değerlendiren birçok yayın, sarı-lacivertlilerin geri dönüşüne ve İngiliz ekibinin İstanbul'da yaşadığı mağlubiyete dikkat çekti. RTL, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında mağlubiyete uğradığını yazarken, Portekiz basınından O Jogo, sarı-lacivertlilerin turnuvadaki ilk galibiyetini geri dönüşle elde ettiğini vurguladı.
İNGİLİZ BASININDAN LİVERPOOL'A SERT ELEŞTİRİLER
İngiliz medyası, Liverpool'un Kadıköy'de aldığı yenilgiyi geniş şekilde ele aldı. Daily Mail, İngiliz ekibinin Türkiye'de bir kez daha dağıldığını belirtirken, The Standard ise Liverpool'un galibiyet serisinin İstanbul'da sona erdiğine dikkat çekti. Daily Star, son dakikalarda gelen mağlubiyeti öne çıkarırken, The Irish News de Liverpool'un maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamasını gündeme taşıdı.
İSPANYOL BASINI İSTANBUL KABUSUNA DİKKAT ÇEKTİ
İspanyol spor gazeteleri de Fenerbahçe'nin zaferine geniş yer ayırdı. Mundo Deportivo, İstanbul'un Liverpool için yeniden kâbusa dönüştüğünü yazarken, Marca karşılaşmayı Dirk Kuyt üzerinden değerlendirdi. Liverpool'da futbolculuk döneminde önemli başarılar yaşayan Kuyt'ın bu kez Fenerbahçe cephesinde yer alması, İspanyol basınında dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. AS ise galibiyetteki belirleyici performansa vurgu yaparak Muriqi'nin Iraola'yı yıktığını yazdı.
AVRUPA BASININDA FENERBAHÇE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ ÖNE ÇIKTI
Portekiz basınından A Bola, Liverpool'un iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığını belirtirken, The Kop savunma hatalarının İngiliz ekibine pahalıya mal olduğunu ifade etti. BBC Sport ise Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisinin Fenerbahçe'nin etkileyici geri dönüşüyle sona erdiğini duyurdu.