Fethiyespor havlu attı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan ve şiddetli yağış nedeniyle ilk yarısının ardından skor 2-1'ken ertelenen maç dün saat 13.00'te kaldığı yerden devam etti. Muğla temsicisi 6 gün sonra kaldığı yerden devam eden karşılaşmada İstanbul temsilcisine 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Eyüpspor 47. dakikada C. Sadia ve 53. dakikada A. Sabiri'nin kaydettiği gollerle skoru bir anda 4-1'e getirdi. Fethiyespor, 75. dakikada İrfan Akgün'ün attığı golle farkı ikiye indirse de yeterli olmadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, lacivert-beyazlılar sahadan 4-2'lik skorla mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti.