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Haberler Spor GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası ülke puanı güncellendi: İşte 5 Kasım ülke puanı sıralaması

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası ülke puanı güncellendi: İşte 5 Kasım ülke puanı sıralaması

Fenerbahçe’nin Liverpool karşısında aldığı kritik galibiyetle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir avantaj yakaladı. Hollanda temsilcilerinin üst üste yaşadığı iki haftalık puan kaybına Türkiye’nin iki galibiyetle karşılık vermesi, iki ülke arasındaki farkın kapanmasını sağladı.

HABER MERKEZİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray'ın da haftayı galibiyetle kapatması Türk futbolu adına önemli bir başarıya dönüştü. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği iki kritik zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkı azaltmasını sağladı.

HOLLANDA İLE PUAN FARKI AZALIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci haftayı iki galibiyetle tamamlayan Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında takip ettiği Hollanda ise puan kaybetti. Hollanda temsilcileri PSV ve Feyenoord, oynadıkları karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılarak ülkelerine puan kazandıramadı. Bu sonuçlarla Türkiye, Hollanda ile arasındaki puan farkını azaltma fırsatı yakaladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 107.130 puan

2- İtalya | 91.303 puan

3- İspanya | 86.368 puan

4- Almanya | 84.545 puan

5- Fransa | 71.582 puan

6- Portekiz | 68.150 puan

7- Belçika | 62.850 puan

8- Hollanda | 55.395 puan

9- Türkiye | 53.075 puan

10- Yunanistan | 46.812 puan

11- Çekya | 45.725 puan

12- Polonya | 45.725 puan

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