GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe - Liverpool maçı sonrası ülke puanı güncellendi: İşte 5 Kasım ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray'ın da haftayı galibiyetle kapatması Türk futbolu adına önemli bir başarıya dönüştü. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği iki kritik zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkı azaltmasını sağladı.