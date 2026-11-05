Heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı. Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

EGELİLERİN RAKİPLERİ

İşte Türkiye Kupası'nda Ege temsilcilerinin de rakipleri belli oldu. İşte Egelilerin eşleşmeleri: Göztepe-Erciyes 38 Futbol SK, Manisa FK-Sebat Spor Kulübü, Balıkesirspor- İstanbulspor, Sivasspor-Muğlaspor, Gaziantep FK-Aliağa Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka ve Bodrum FK-Eskişehirspor. Diğer eleme turu eşleşmeleri ise şu şekilde: Orduspor 1967-Fatih Karagümrük, Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü-Çaykur Rizespor, Karacabey Belediyespor-Çorum FK, Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor, Antalyaspor-Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Şanlıurfaspor-Ümraniyespor, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Samsunspor, Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor, Isparta 32 Spor Kulübü-Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, 1461 Trabzon FK-Sarıyer, Silivrispor-Bursaspor, Kocaelispor-Serikspor, Adana 01 Futbol Kulübü-Esenler Erokspor, Bandırmaspor- Ankaraspor, Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor, Erzincan Futbol Yatırımları- Pendikspor, Eyüpspor-Muşspor, Bitlis 1916-Kasımpaşa, Karabük İdmanyurdu- Konyaspor. Kura çekiminde Ege toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.