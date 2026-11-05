Salah, Denizlispor forması imzaladı

TRABZONSPOR'UN dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Dubai'deki bir reklam çekiminde şu an amatörde yer alan, bir dönem kapısından döndüğü iddia edilen Türk futbolunun köklü ekiplerinden Denizlispor'un formasını imzaladı. Denizlili reklamcı Ahmet Kılınçlı, Dubai'de gerçekleşen reklam filmi çekiminin ardından memleketinin takımına ait formaları Salah'a imzalattı. Trabzonlu sanal medya fenomeni Köksal Baba'yla reklam çekimi için Dubai'de kameraların karşısına geçen Salah, Kılınçlı'nın memleketi Denizli'nin amatör liglerdeki temsilcileri Yeşil Çivril Belediyespor ve Denizlispor'un formalarını imzaladı.

DENİZLİ'YE ÖNERMİŞLER

YILLARCA Süper Lig'de yer alıp son olarak 2021'de küme düşen Denizlispor'un Mısırlı eski yabancılarından El-Saka'nın Salah'ı henüz ülkesinde genç bir futbolcuyken Denizli'ye önerdiği ortaya çıkmıştı. O dönem Mısır'ın Al Mokawloon Al Arab takımından Denizlispor'a transferi gerçekleşmeyen Salah, 2012'de Basel formasıyla Avrupa'ya adım atarak, Chelsea, Fiorentina, Roma'da forma giydikten sonra Liverpool'da efsane olup Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı. Salah bu sezon başında ise Türk futbolunun en önemli transferlerinden biri olarak Trabzonspor'a imza attı.