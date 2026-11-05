Soyunma odasını ormana çevirdiler

İNGİLTERE 5. Ligi'nde mücadele eden ve futbolun çevreci kulüplerinden Forest Green Rovers, sürdürülebilirlik anlayışını bir adım ileri taşıdı. Kulüp, futbolcuların kullandığı soyunma odasını çok sayıda bitkiyle donatarak dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. İngiliz ekibinin 60'tan fazla farklı türde bitkiyle yenilenen soyunma odası, futbolcuların maç öncesi stresini azaltmayı ve daha sakin bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Plants&Flowers Foundation Holland ve spor psikoloğu Dr. Josephine Perry iş birliğiyle hayata geçirilen projede, doğanın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılması amaçlanıyor. Kulüp başkanı Dale Vince, doğanın insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bitkilerin soyunma odalarında da yer almasının futbolculara fayda sağlayacağını vurguladı.