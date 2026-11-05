Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta? hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maçları | Trabzonspor-Freiburg maçı canlı izle...

Avrupa kupalarında iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da gözler yeniden UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Karadeniz temsilcisi, lig aşamasındaki mücadelesinde bu kez Alman futbolunun güçlü ekiplerinden Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Trabzonspor'un sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını ve Avrupa yolculuğunda kritik önem taşıyan bu mücadelenin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...