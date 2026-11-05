Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta? hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maçları | Trabzonspor-Freiburg maçı canlı izle...

Avrupa kupalarında iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da gözler yeniden UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Karadeniz temsilcisi, lig aşamasındaki mücadelesinde bu kez Alman futbolunun güçlü ekiplerinden Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Trabzonspor'un sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını ve Avrupa yolculuğunda kritik önem taşıyan bu mücadelenin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Freiburg, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.45'te çalacak.
Bordo-mavili ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Trabzonspor-Freiburg karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Saat 20.45'te başlayacak mücadele, televizyon ekranlarından takip edilebilecek.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA KAÇ PUANDA?
UEFA Konferans Ligi'nde ilk iki haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, hanesine 6 puan yazdırdı.
İlk karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci haftada ise İskoçya ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 yenmeyi başardı.
Freiburg karşısında alınacak galibiyet, Karadeniz ekibinin puanını 9'a çıkaracak.
TRABZONSPOR'UN FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor'un Freiburg karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu
TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Bordo-mavili ekibin UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle:
15 Ekim 2026: KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor 22 Ekim 2026: Trabzonspor 2-0 Hearts
5 Kasım 2026: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım 2026: CSKA Sofia-Trabzonspor
Trabzonspor, Freiburg karşılaşmasının ardından 26 Kasım'da CSKA Sofia deplasmanında puan mücadelesi verecek.