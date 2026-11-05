Urlaspor genel kurula gidiyor

URLA Spor Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini duyurdu. Kulübün yeni yönetiminin belirleneceği genel kurul, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Urla Spor Kulübü tarafından yapılan duyuruya göre, genel kurul saat 12.00'de Urla Nur Dikmen Caddesi No: 12 adresinde bulunan Bolulu Hasan Usta'da yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü aynı saat ve adreste, çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek. Kulübün seçimli olağan genel kurulunda üyelerin katılımıyla yeni yönetimin belirlenmesi bekleniyor.