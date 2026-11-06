Brezilya’da kart rekoru

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde Uberlandia ile Mamore arasında oynanan U20 futbol karşılaşması, sahada yaşanan kavgayla tarihe geçti. Yaklaşık 40 dakika durdurulan müsabaka daha sonra kaldığı yerden devam ederken, Mamore'nin uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünün ardından saha karıştı. Golü kaydeden Davi Fernandes Bittencourt'un sevinci sırasında Uberlandia yedek kulübesine yönelik hareketlerinin ardından çıkan kavgada hakem Fernando Patrick Drosghic Modesto, 43 futbolcu, 8 teknik ekip ve 2 kulüp yöneticisine kırmızı kart gösterdi. Mücadelede gösterilen 53 kırmızı kartla, 2011 yılında Arjantin'de 36 kartla kırılan 'Bir futbol maçında gösterilen en fazla kırmızı kart' rekoru geride bırakıldı. Arjantin'in 5. Ligi'nde 27 Şubat 2011'de oynanan müsabakada çıkan kavganın ardından hakem, iki takımın 18'er oyuncusuna kırmızı kart göstermişti.