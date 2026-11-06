Fethiyespor kupada da yok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 8 maçta 1 galibiyet alabilen, 4 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattına yaklaşan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da erteleme sınavında havlu attı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geçen hafta şiddetli yağış ve göle dönen saha zemini nedeniyle Eyüpspor 2-1 öndeyken devre arasında yarıda kalan maç 1 hafta sonra dün kaldığı yerden tamamlanırken rakibine 4-2 mağlup olan Fethiye elenmekten kurtulamadı. Lige odaklanıp bir an önce çıkışa geçmek isteyen Fethiyespor grubunda pazar günü Adana 01 FK'yı konuk edecek.