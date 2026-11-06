GALATASARAY'DA OSIMHEN ŞOKU: Osimhen kaç hafta yok? Victor Osimhen ameliyat mı olacak?

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor! Stuttgart karşılaşmasında ayağı zemine takılarak sakatlanan ve bir süre oyuna devam eden Nijeryalı yıldızın dizinden ameliyat edileceği açıklandı. Osimhen'in sakatlandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
KÖTÜ ZEMİN OSİMHEN'E PAHALIYA PATLADI!
Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın görüntüleri ortaya çıktı. Pas verdiği sırada ayağı zemine takılan Nijeryalı yıldız, acı içinde yerde kalırken pozisyon sonrası oyuna devam etmişti.
VİCTOR OSİMHEN AMELİYAT OLACAK
Galatasaray Kulübü, Osimhen'in sol dizinde esneme meydana geldiğini ve MR incelemesinde serbest fragman tespit edildiğini duyurdu. Nijeryalı golcünün yarın artroskopik diz ameliyatı geçireceği açıklandı. En az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi halinde 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetişmesi hedefleniyor.