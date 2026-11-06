Manisa voleyboldan güzel hareket

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, önceki gün evinde 3-0 kaybettiği Galatasaray maçında Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı.

BİRLİKTE UMUT OLALIM

YEŞİL-BEYAZLI takım, sporun birleştirici gücüyle LÖSEV'in farkındalık çağrısına destek olarak sahaya pankartla çıkarken, lösemiyle mücadele eden çocukları da tribünde ağırladı. Oyuncuların, çocuklara ve ailelere dayanışma mesajı verdiğine dikkat çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Maçın heyecanını birlikte paylaştık. Her çocuğun oyunla, sporla ve hayalleriyle büyüdüğü; geleceğe sağlıkla ve güvenle baktığı yarınlar diliyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu yolda yalnız olmadıklarını hissettirmek için hepimize düşen bir görev var. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak LÖSEV'in yanında yer alıyor; tüm taraftarlarımızı bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Birlikte umut olalım" ifadelerine yer verildi.