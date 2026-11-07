2. ve 3. Lig’de cumartesi şöleni

2. VE 3. Lig'deki Ege temsilcileri bugün önemli karşılaşmalara çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta saat 19.00'da Muşspor'u misafir edecek. 3. Lig 2'nci Grup'ta Altay, saat 13.00'te deplasmanda Play- Off hattını kovalayan Etimesgut SK ile karşılaşacak. Ligde 4'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatt son sıradaki Alanya 1221'in misafiri olacak. Saat 15.00'ta başlayacak maçlarda Uşakspor, zirve yarışı veren Eskişehir Anadolu Spor'u konuk edecek. Düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, deplasmanda Gemlik Sümerbey karşısında çıkış arayacak. Ateş hattından çıkmak isteyen Bucaspor 1928 15.30'da bir basamak üstündeki Söke 1970'i ağırlayacak. Karşıyaka da aynı saatte üst sırasında yer alan önemli rakiplerinden Bigaspor'u ağırlayacak. Balıkesirspor, evinde saat 19.00'da 10'uncu sırada yer alan Gaziemir SK ile kozlarını paylaşacak.