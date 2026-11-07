Aliağa Petkim Trabzon’a konuk

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki deplasman galibiyeti sonrası evinde Anadolu Efes'e mağlup olmaktan kurtulamayan Aliağa Petkimspor bugün Trabzonspor deplasmanında telafi arayacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Petkimspor'un 6 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'un ise 4 galibiyeti var. İzmir ekibi zorlu rakibi karşısında kazanarak 4. galibiyetine ulaşmak ve Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. İzmir ekibinin Başantrenörü Orhun Ene, bugünkü karşılaşmada ABD'li oyuncuları, 15.3 sayı ortalaması ile oynayan Kyrie Thomas, 12.7 sayı ortalaması bulunan Maxwell Abmas'a çok güveniyor.