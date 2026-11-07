Aslan kritik virajda

LİDER Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

LİDERLİK MÜCADELESİ

İLK kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise şimdiye kadar sezonun flaş takımı oldu. Diyarbakır temsilcisi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftaya üçüncü Trabzonspor'un 1, dördüncü Beşiktaş'ın 4 puan önünde bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak.