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Haberler Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Kasım 2026 Cumartesi günün maç programı ve saatleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Kasım 2026 Cumartesi günün maç programı ve saatleri

7 Kasım 2026 Cumartesi günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de kritik mücadeleler oynanırken Avrupa'nın önemli liglerinde de futbol heyecanı yaşanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe taraftarları başta olmak üzere futbolseverler günün maç programını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım Cumartesi günün maç takvimi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Futbolda hafta sonu heyecanı 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de günün programında dört mücadele bulunurken Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Özellikle Galatasaray - Amedspor ve Göztepe - Başakşehir karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki, takımlar sahaya saat kaçta çıkacak? İşte maç saatleri ve canlı yayın bilgileri...

TRENDYOL SÜPER LİG BUGÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Akşam saatlerinde ise futbolseverleri iki önemli karşılaşma bekliyor.

13.30: Eyüpspor - Kocaelispor (beIN SPORTS 1)

16.00: Samsunspor - Konyaspor (beIN SPORTS 1)

19.00: Galatasaray - Amedspor (beIN SPORTS 1)

19.00: Göztepe - Başakşehir (beIN SPORTS 2)

TRENDYOL 1. LİG BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig'de de 7 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Günün ilk maçları saat 13.30'da başlayacak. Akşam seansında ise Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

13.30: Keçiörengücü - Manisa FK (beIN SPORTS 2)

13.30: Vanspor - Sivasspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz)

16.00: Muğlaspor - Esenler Erokspor (beIN SPORTS Haber / TRT Türk)

19.00: Pendikspor - İstanbulspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Spor)

7 KASIM CUMARTESİ AVRUPA'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa futbolunda da cumartesi heyecanı yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de oynanacak karşılaşmalarla futbolseverler yoğun bir maç gününe hazırlanıyor.

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