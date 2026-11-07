BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Kasım 2026 Cumartesi günün maç programı ve saatleri

Futbolda hafta sonu heyecanı 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de günün programında dört mücadele bulunurken Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
Özellikle Galatasaray - Amedspor ve Göztepe - Başakşehir karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki, takımlar sahaya saat kaçta çıkacak? İşte maç saatleri ve canlı yayın bilgileri...
TRENDYOL SÜPER LİG BUGÜNÜN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Akşam saatlerinde ise futbolseverleri iki önemli karşılaşma bekliyor.
13.30: Eyüpspor - Kocaelispor (beIN SPORTS 1)
16.00: Samsunspor - Konyaspor (beIN SPORTS 1)
19.00: Galatasaray - Amedspor (beIN SPORTS 1)
19.00: Göztepe - Başakşehir (beIN SPORTS 2)
TRENDYOL 1. LİG BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig'de de 7 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Günün ilk maçları saat 13.30'da başlayacak. Akşam seansında ise Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
13.30: Keçiörengücü - Manisa FK (beIN SPORTS 2)
13.30: Vanspor - Sivasspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz)
16.00: Muğlaspor - Esenler Erokspor (beIN SPORTS Haber / TRT Türk)
19.00: Pendikspor - İstanbulspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Spor)
7 KASIM CUMARTESİ AVRUPA'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa futbolunda da cumartesi heyecanı yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de oynanacak karşılaşmalarla futbolseverler yoğun bir maç gününe hazırlanıyor.