BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Kasım 2026 Cumartesi günün maç programı ve saatleri

Futbolda hafta sonu heyecanı 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de günün programında dört mücadele bulunurken Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Özellikle Galatasaray - Amedspor ve Göztepe - Başakşehir karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki, takımlar sahaya saat kaçta çıkacak? İşte maç saatleri ve canlı yayın bilgileri...