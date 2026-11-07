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Haberler Spor CANLI | GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? İlk 11'ler belli oldu

CANLI | GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Lider Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etmeye hazırlanıyor. Geride kalan 10 haftada 25 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor. 23 puanla ikinci sırada bulunan Amedspor ise zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte karşılaşmaya dair tüm yayın detayları...

HABER MERKEZİ

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Süper Lig'de haftanın en çok konuşulacak mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 11. hafta kapsamında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde 25 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, kendi sahasında hata yapmayarak zirvedeki üstünlüğünü korumayı amaçlıyor. Takibini 23 puanla sürdüren Amedspor ise deplasmanda alacağı üç puanla puan tablosunda liderliğe yükselmek istiyor. Büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı günü, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Amedspor karşılaşması ne zaman ve saat kaçta? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray-Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca yayıncının dijital platformu TOD üzerinden takip edilebilecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY - AMEDSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-AMED SF MAÇ KADROSUNDA EKSİKLER

Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Abdülkerim, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak. Osimhen ise dizinden geçireceği operasyon nedeniyle kritik mücadelede süre alamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Gökhan Gül, Saba, Orban, Diagne.

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