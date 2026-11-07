CANLI | GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de haftanın en çok konuşulacak mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 11. hafta kapsamında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde 25 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, kendi sahasında hata yapmayarak zirvedeki üstünlüğünü korumayı amaçlıyor. Takibini 23 puanla sürdüren Amedspor ise deplasmanda alacağı üç puanla puan tablosunda liderliğe yükselmek istiyor. Büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı günü, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Amedspor karşılaşması ne zaman ve saat kaçta? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...