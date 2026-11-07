CANLI | GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de haftanın en çok konuşulacak mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 11. hafta kapsamında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde 25 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, kendi sahasında hata yapmayarak zirvedeki üstünlüğünü korumayı amaçlıyor. Takibini 23 puanla sürdüren Amedspor ise deplasmanda alacağı üç puanla puan tablosunda liderliğe yükselmek istiyor. Büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı günü, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Amedspor karşılaşması ne zaman ve saat kaçta? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray-Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca yayıncının dijital platformu TOD üzerinden takip edilebilecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
GALATASARAY-AMED SF MAÇ KADROSUNDA EKSİKLER
Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Abdülkerim, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak. Osimhen ise dizinden geçireceği operasyon nedeniyle kritik mücadelede süre alamayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz.
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Gökhan Gül, Saba, Orban, Diagne.