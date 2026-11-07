Denizlispor can çekişiyor

2019-2020 sezonu Süper lige çıkan Denizlispor'a 1.Amatör Küme yolu gözüktü. 7 sezonda 'nereden nereye' dedirten yeşil siyahlılar, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

Yerel Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da yönetim, önce lige katılacağını belirtip fikstür çekimine dahil oldu, ancak ilk hafta deplasmanda ki Sarayköyspor maçına çıkmazken, Futbol il Disiplin Kurulu kararı gereği yeşil siyahlılar 3-0 hükmen yenik ilan edildi. Yönetim, bu hafta sonu Denizli'de oynanacak 2.hafta maçında Serinhisar 1906 Belediye çıkmayacaklarını Denizli Futbol il Temsilciliğine bildirince, 1.Amatör küme yolu gözüktü. Futbol Denizli İl Temsilcisi Cihan Çoban, Denizlispor hakkındaki kararın gelecek hafta Salı günü yapılacak Tertip Komitesi'nce ele alınacağını ve 2 resmi maça çıkmadığı için talimatlar gereği 1.Amatör Kümeye düşürüleceğini açıkladı. 14 Kasım'da kongre yapacak olan transfer yasaklı Denizlispor'un elinde futbolcu kalmadığı için Süper Amatör Küme maçlarına çıkamadığı öğrenildi.

DERNEK BELİRSİZ

DENİZLİSPOR eski Başkanı Erhan Ergil'in kurucu başkanlığını yaptığı ve 18 Eylül 2026'da faaliyet geçen 'Denizlispor Kurtuluş Derneği'de 2 ay dolmadan Delikçınar'da ki dernek binasından işyeri sahibi tarafından çıkarıldı ama tabelası kaldı. Tabelanın üstüne kiralık afişi asıldı. Emlak Ofisi yetkilisi, dernek eşyalarının henüz ofiste olduğunu, dernek tabelasının da kaldırılmadığını söyledi.