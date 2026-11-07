Emre Belözoğlu dönemi

FENERBAHÇE Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Emre Belözoğlu için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Fenerbahçeli yöneticiler Cihan Kamer ve Önder Fırat da bulundu. "Beklentilerin farkındayım" diyerek söze başlayan Belözoğlu, "Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim" dedi. Dirk Kuyt'un teknik heyet içinde olup-olmayacağı ile ilgili de konuşan 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız" dedi.

'ZİRVEYE TALİBİZ'

ŞAMPİYONLUK şansları ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben buraya evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum. Şu an zirveye geldim. Geçmişimi bıraktım. Bugün yepyeni bir sayfayla Fenerbahçe'nin menfaatleri için mücadele etmeye, taraftarın beklediği oyunu oynatmaya geldim."