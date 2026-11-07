Emre Belözoğlu sonrası ilk ayrılık!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, pazar günü Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan galip ayrılarak ligde zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
5,5 YIL SONRA İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.
Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.
KADRO YAPILANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte kadro yapılanması için çalışmalar başladı.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ilk isim belli oldu.
Kanarya'da takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-lacivertli takım, genç oyuncuyu 2025 yılının kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservisle transfer etmişti.
Fenerbahçe oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Mimovic, Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta görev alamadı.