Fenerbahçe'de Archie Brown kararı! Avrupa devlerine transfer şartı

Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz sol bekin geleceğine ilişkin aldığı karar ortaya çıktı.
TEKLİF BEKLENİYOR
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Archie Brown'a ara transfer döneminde tekliflerin gelebileceği öğrenildi. 24 yaşındaki sol bekin transferinde son kararı Emre Belözoğlu'nun vereceği ifade edildi.
ŞART BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Archie Brown'ı astronomik bir teklif gelmezse satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı. Archie Brown'ın Liverpool tarafından yakın takipte olduğu öne sürülmüştü.
16 MAÇTA 5 GOL KATKISI
Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve bu süreçte 3 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.