Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi! 3 takım canlı izledi...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, yoluna kayıpsız devam etmek isterken, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.
Kış transfer döneminde eksik bölgelere takviye düşünen Cimbom'da ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ayrılması muhtemel isimlerin başında geliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; performansı yetersiz bulunan Alman yıldıza talip çıktı.
Haberde MLS'ten 3 kulübün Alman yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.
STUTTGART MAÇINDA İZLEDİLER
3 kulüp yetkilisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında Sane'yi izlediği öğrenildi.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Bu maçta sadece 13 dakika forma giyen Leroy Sane için yönetimle de görüşme gerçekleştiren MLS kulüplerinin devre arası transfer döneminde resmi teklif yapması bekleniyor.
Galatasaray'da toplam 57 maça çıkan Sane, 7 gol-9 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılında tamamlanacak.
Süre almakta zorlanan Leroy Sane'nin de ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi.
SON 5 MAÇTA ALDIĞI SÜRELER:
Trabzonspor: 90 dakika
Kasımpaşa: 13 dakika
Gençlerbirliği: 61 dakika
Fenerbahçe: 10 dakika
Konyaspor: 29 dakika