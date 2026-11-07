Galatasaray’da Leroy Sane gelişmesi! 3 takım canlı izledi...

Süper Lig 'in lideri Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, yoluna kayıpsız devam etmek isterken, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.

Kış transfer döneminde eksik bölgelere takviye düşünen Cimbom'da ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.