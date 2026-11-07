Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular belli oldu!

İzmir'de futbol heyecanı yeniden zirveye çıkıyor! Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe, şimdi de taraftarının önünde Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Isonem Park'ta tribün desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek ve İzmir'e bir kez daha büyük sevinç yaşatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Göztepe'nin muhtemel 11'i, eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri merak konusu oldu.