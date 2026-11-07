Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular belli oldu!

İzmir'de futbol heyecanı yeniden zirveye çıkıyor! Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe, şimdi de taraftarının önünde Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Isonem Park'ta tribün desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek ve İzmir'e bir kez daha büyük sevinç yaşatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Göztepe'nin muhtemel 11'i, eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri merak konusu oldu.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Göztepe - Başakşehir karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İzmir'deki Isonem Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe ile Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı belirtilen yayın kanalından takip edebilecek.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İzmir temsilcisi Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın adresi Isonem Park olacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahasında galibiyet arayacak.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11'LER
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları da belli oldu.
Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique.
Başakşehir: Deniz, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Selke.
GÖZTEPE'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?
Göztepe'de mücadele öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu merak ediliyor. İzmir ekibinde Sabra, Furkan ve Ogün sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Gugeshashvili de eksikler arasında bulunuyor.
Sakatlar: Sabra, Furkan, Ogün
Cezalılar: Yok
Diğer eksikler: Gugeshashvili
BAŞAKŞEHİR'DE HANGİ OYUNCULAR EKSİK?
Başakşehir cephesinde ise Opoku ve Operi sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Stancic de takımın eksik oyuncuları arasında yer alıyor.
Sakatlar: Opoku, Operi
Cezalılar: Yok
Diğer eksikler: Stancic
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Göztepe - Başakşehir karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadelede Samet Çavuş ve Kerem İlitangil yardımcı hakem olarak görev yapacak. Oğuzhan Aksu ise dördüncü hakem olacak.
İZMİR'DE MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Göztepe - Başakşehir karşılaşmasının oynanacağı saatlerde İzmir'de hava sıcaklığının 11-12 derece civarında olması bekleniyor. Serin havada oynanacak mücadelede hava koşulları da karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların gündeminde olacak.