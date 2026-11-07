Göztepe'den Çin açılımı

Görüşmede, Zhuang'ın uluslararası tanınırlığından yararlanarak İzmir 'i dünyaya tanıtacak projeler geliştirilmesi gündeme geldi. İzmir Sanat'taki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ve Göztepe yöneticileri de katıldı. Ziyarette öne çıkan konu ise transferinin üzerinden geçen 1.5 aylık sürede kente hızla uyum sağlayan ve sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesiyle dikkat çeken dünyaca Çinli smaçör Yushan Zhuang aracılığıyla İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması oldu. Başkan Tugay'la sohbeti sırasında İzmir'i sevdiğini söyleyen Zhuang, kente kısa sürede alıştığını ve İzmir'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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Göztepe Onursal Başkanı Sepil, Çin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız isimle İzmir'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliğinin Çinli ziyaretçilere sunulabileceğini aktaran Başkan Sepil, Japon futbolcu Kuryu Matsuki'yle yakalanan uluslararası ilgiyi örnek göstererek başarının bir benzerinin Zhuang ile de elde edilebileceğini ifade etti. Buluşmada, kentteki çeşitli mekanları ziyaret eden ve özellikle sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Zhuang'ın gözünden film ve kısa video serisinin hazırlanması da gündeme geldi.