Kartal, Avrupa’da fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic takımına konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenilerek lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Junior Olaitan'ın 52. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle geriye düşse de Orkun Kökçü'nün 86. dakikada attığı golle skoru eşitledi ancak 1 dakika sonrasında Duran skoru 3-2 yapan golü attı.

KABUS DEVAM EDİYOR

GERİDE kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk mağlubiyetini aldı. 3 haftalık bölümü puansız geçen Celtic ise ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında elde etti. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti. Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı. Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyahbeyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.