Manisa FK seri hedefi için sahada

TREDNYOL Birinci Lig'de geçen hafta taraftarı önünde Batman Petrolspor'u 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran ve düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün düdük çalacağı karşılaşma 13.30'da başlayacak.

SYLLA SKORU SIRTLIYOR

LİGDE oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Manisa FK 13 puan topladı. Ankara Keçiörengücü ise 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puanı hanesine yazdırıp Play-Off hattında yer aldı. Yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile 2. maçında ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, Keçiörengücü'nü de devirerek seriye başlamak ve milli araya morallı girmeyi planlıyor. Ege ekibinin en güvendiği isimlerin başında hücum hattında skoru sırtlayan Anziani ve Sylla geliyor.