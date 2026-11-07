Muğlaspor evinde telafi peşinde

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda zirve adaylarından Kayserispor'a 6-0 kaybedip ağır bir mağlubiyet alan Muğlaspor bugün sahasında Turka Esenler Erokspor'la karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı karşılaşma 16.00'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi yeşil-beyazlılarda sakat ya da cezalı bulunmuyor. Maçın bilet fiyatları yeşil-beyaz tribün, maraton ve misafir tribünü 300 TL olarak belirlendi. Haftaya 18 puanla 9'uncu sırada giren Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak, taraftarın desteği ile kazanıp Kayserispor yenilgisini telafi etmek istediklerini dile getirerek, "Geçen haftaki ağır mağlubiyeti tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Takımıma çok güveniyorum" ifadelerdini kullandı. Esenler Erokspor ise 13 puanla haftaya 17'nci basamakta başladı.