Haberler Spor Rams Park'ta zemin şoke etti! Galatasaray - Amedspor maçı öncesi tepki yağdı Rams Park'ta zemin şoke etti! Galatasaray - Amedspor maçı öncesi tepki yağdı Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan 11. hafta mücadelesinde Rams Park'ın zemini gündem oldu. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya çıkarken zemini görünce verdikleri tepkiler dikkat çekti. SABAH









Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Rams Park'ın zemini damga vurdu. Sahanın bazı bölümlerindeki bozulmalar dikkat çekerken, sarı-kırmızılı futbolcuların maç öncesinde zemini kontrol etmeleri gündem oldu.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ZEMİNİ KONTROL ETTİ Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkarken zemindeki bozuk bölgelere yönelerek incelemelerde bulunması dikkat çekti. Özellikle orta saha çevresindeki bazı bölgelerde zeminin kötü durumda olduğu gözlemlenirken, futbolcuların bu alanları kontrol etmesi ön plana çıktı.