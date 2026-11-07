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Haberler Spor Rams Park'ta zemin şoke etti! Galatasaray - Amedspor maçı öncesi tepki yağdı

Rams Park'ta zemin şoke etti! Galatasaray - Amedspor maçı öncesi tepki yağdı

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan 11. hafta mücadelesinde Rams Park'ın zemini gündem oldu. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya çıkarken zemini görünce verdikleri tepkiler dikkat çekti.

SABAH

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Rams Park'ın zemini damga vurdu. Sahanın bazı bölümlerindeki bozulmalar dikkat çekerken, sarı-kırmızılı futbolcuların maç öncesinde zemini kontrol etmeleri gündem oldu.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ZEMİNİ KONTROL ETTİ

Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkarken zemindeki bozuk bölgelere yönelerek incelemelerde bulunması dikkat çekti. Özellikle orta saha çevresindeki bazı bölgelerde zeminin kötü durumda olduğu gözlemlenirken, futbolcuların bu alanları kontrol etmesi ön plana çıktı.

RAMS PARK'IN ZEMİNİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından stadyumun zeminine yönelik taraftar tepkileri de artmıştı. Amedspor karşılaşmasında da zeminin durumunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Rams Park'ın özellikle orta sahaya yakın bölgelerindeki bozulmalar futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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