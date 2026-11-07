Salah’ın memleketinde Trabzonspor ilgisi

TRABZONSPOR'UN yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'ı ziyaret eden bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Trabzonspor'a gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. Köz, Trabzon turizmine katkı sağlamak amacıyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. "Dünyanın en büyük şehir takımı" Trabzonspor'un, Muhammed Salah gibi büyük bir futbolcuya sahip olduğunu ifade eden Köz, "Bunun yansımalarının buralara gelmesi doğaldır. Burada da iki gündür bunları görüyoruz. Şehirde Trabzonspor'a müthiş bir ilgi var." dedi.