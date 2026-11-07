Trabzonspor’un serisi sonlandı

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Papara Park'ta Alman temsilci Freiburg'u konuk eden Trabzonspor, 14'üncü dakikada Lukas Kübler'in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren bordo-mavili ekip, karşılaşmada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumdaki üstünlüğünü skora yansıtamadı. Trabzonspor'un 15 şutundan yalnızca 2'si kaleyi bulurken Freiburg, 12 şutunun 5'inde isabet sağladı. Trabzonspor, Freiburg karşısında yüzde 63 topla oynama oranına ulaşırken Alman temsilci yüzde 37'de kaldı. Bordo-mavili ekip, karşılaşma boyunca 574 pas girişiminde bulunurken bunların 511'ini isabetli kullandı. Freiburg ise 336 pasın 271'inde başarılı oldu. Trabzonspor yüzde 89 pas isabet oranıyla oynarken rakibi yüzde 80,7'lik oran yakaladı. Bordo-mavililer, rakip yarı sahada 31 orta girişiminde bulunurken bunların 6'sında isabet sağladı. Freiburg ise 18 orta girişiminin 3'ünde başarılı oldu.