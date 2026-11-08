Altay varlık gösteremedi

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta Altay, konuk olduğu Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. 13. dakikada Muhammet, sol kanattan gelen korner atışında kafayla topu ağlara yollayarak ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 23'te bu kez gelişen kontratakta sol kanatta Zekeriya'nın sert ortasını, Yasin gelişine bir vuruşla değerlendirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0. 34'te Altay, Mehmet Onur ile penaltıyı kaçırınca maça ortak olma fırsatını tepti. 45+2'de Enes Durmuş'un ceza yayı üstünden şutu, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-0. 2. yarıda skor üstünlüğünü cebine alan Başkent ekibi, rölantide bir futbol oynadı ve İzmir ekibi mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybetti.