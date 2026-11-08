Ayvalıkgücü’ne Alanya şoku

NESİNE 3. Lig 2. Grup'un şampiyonluk adaylarından olan Ayvalıkgücü Belediyespor, 10. hafta mücadelesinde ateş hattından kortulma mücadelesi veren Alanya 1221'e deplasmanda 4-2 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Ayvalıkgücü 18'de Atakan Akbulut'un golüyle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip, Burak Gürler, Orhan Olpak ve Emirhan Gücenoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 2. yarıda baskısını artıran Balıkesir ekibi 69'da Adnan Demir ile farkı 1'e indirse de 90+4'te Alanya 1221'den Alaettin Mumci ağları sarsarak skoru 4-2'ye getirdi. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta evindeki Ege Derbisi'nde Uşakspor'u ağırlayacak.