Beşiktaş’ın konuğu Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, G.Birliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha Miretti'nin forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyahbeyazlı takım, Ankara ekibi karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.