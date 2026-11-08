F.Bahçe çıkış arıyor

TRENDYOL Süper Lig'de son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Sarılacivertliler ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan toplarken, averajla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar da bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u yenerek kötü gidişatı sonlandıran Fenerbahçe, Çorum'dan da galibiyetle dönerek milli maçlar için verilecek araya 3 puanla girmek istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerle 5,5 yıl sonra 2. dönemindeki ilk maçına çıkacak. 46 yaşındaki teknik adam, 2020- 2021 sezonunun son 10 maçında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Sezona Kasımpaşa ile başlayan Emre Belözoğlu, ligin 2. haftasında Çorum deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde etti. Bu sezon 2. kez Çorum Şehir Stadyumu'nda yeni takımıyla kenarda yer alacak.