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Göztepe filede zorlu sınavda

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göztepe filede zorlu sınavda

SULTANLAR Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra 4'te 4 yapan Göztepe Yuppo, bugün deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Caner Çildir, Eren Balta Mandal hakem ikilisi yönetecek. Ligde 6 maçta 4 galibiyet alan Göztepe 5'inci sırada, 7 maçta 5 galibiyet elde eden Eczacıbaşı ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Ligde aynı saatte Manisa BŞB. deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Aras Kargo SK ise 16.00'da İlbank'ı ağırlayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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