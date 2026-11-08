Karşıyaka koptu geliyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı bakımda olduğu için rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk eden Kaf- Kaf, 40. dakikada Eren Arda Şen ve 58'de Veysel Karani Ünal'ın golleriyle 3 puana uzanmasını bildi. Zafer Uysal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla İzmir ekibi, lig ve kupada toplamda 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı. Yeşil-kırmızılılar maça Burak, Mevlüt, Aykut, Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan, Mücahit, Samet, Veysel ve Eren Arda 11'iyle başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk Bigaspor'du. Çanakkale ekibi özellikle fiziksel olarak Kaf-Kaf'a ilk dakikalarda üstünlük kuran taraf oldu. KSK yavaş yavaş topu kontrol etmeye ve oyunu karşı kaleye yıkmaya başlarken golü de buldu. 40. dakikada Alpay, yaklaşık 30 metreden şut denedi, rüzgarın da etkisiyle ceza sahasında yaşanan karambolde Bigasporlu Mustafa'ya çarpan top fileleri sarstı ve Karşıyaka öne geçti: 1-0.