Manisa FK Başkent’te kayıp

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta Batman Petrolspor'u geriden gelip 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Manisa FK, dün deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken Ege ekibi, özellikle ilk yarıda rakip yarı alanda pas yaparak boşluk aradı. Siyah-beyazlılar 34'te Anziani'nin kullandığı serbest vuruşta Herelle ile gole yaklaştı ancak deneyimli oyuncunun kafa vuruşu auta gitti. 38'de Erkam'ın kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Ömer Faruk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarıda beraberlik için daha fazla risk alan Nestor El Maestro'nun öğrencileri, topa sahip olma ve gol beklentisi istatistiklerinde rakibinin önünde olmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan yenik ayrıldı. Manisa, milli ara sonrası Pendikspor'u misafir edecek.