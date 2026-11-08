Muğlaspor evinde dağıldı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 6-0 yenilen yeşil-beyazlılar, bu haftada rakibine farklı teslim oldu. Muğla ekibi 26. dakikada Kanga'nın penaltı golüyle geriye düştü. 43. dakikada Kanga yine sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Ege ekibinde 59'da Pino direkt kırmızı kart gördü. İstanbul temsilcisinde 60. dakikada Claro takımının 3. golünü kaydetti. 86'da Burak Çoban skoru 4-0'a getirirken, 90+4. dakikada maçın sonucunu Faye belirledi: 0-5. Yeşil-beyazlı Muğla ekibi sahadan 5-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılırken, üst üste ikinci maçından puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.