Trabzonspor 6’da 6 peşinde

TRENDYOL Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, bugün saat 18.30'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'ndaki maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. 4 sezondur Alanya'da rakibine karşı maç kazanamayan bordo-mavililer, bir yandan bu şansızlığını kırmak isterken diğer yandan ise Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkartarak bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Urbain Brames'in 6 maçlık serisine ortak olmayı hedefliyor.

HEDEF HASRETİ BİTİRMEK

TRABZONSPOR, Alanyaspor karşısında son yıllarda deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor. Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanırken, bu kez hem deplasman şanssızlığını kırmayı hem de galibiyet serisini 6 maça taşımayı hedefliyor. Alanya'da en son galibiyetini 20 Şubat 2022 tarihinde elde eden bordo-mavililer, söz konusu tarihten sonra rakibiyle deplasmanda oynadığı lig maçlarını kazanamadı.