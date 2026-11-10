Fethiye Stadı’nda koltukları kırdılar

FETHİYESPOR'UN Fethiye Şehir Stadı'nda Adanaspor 01 FK'yı konuk ettiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında konuk Adana taraftarları koltukları kırıp Fethiyespor taraftarları ile polislere fırlattı. Fethiyespor'un Enes Şahin ve Alberk'in attığı gollerle rakibini 2-1 yendiği maçın uzatma dakikaları oynanırken bir anda konuk Adana taraftarları bulundukları tribünün koltuklarını kırıp Fethiyespor taraftarlarının bulunduğu bölüme ve görev alan polislere doğru fırlatmaya başladı. Fethiyespor taraftarlarının büyük tepki gösterdiği bu eylem karşılaşmanın hakeminin maçın bitiş düdüğü ile birlikte son bulurken, Adanalı yaklaşık 40-50 taraftara, lacivert beyazlı taraftarlar da tezahüratlarla tepki gösterdi.