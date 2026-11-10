Turkuvaz’da şölene geri sayım

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü Belçika karşısında verecek. Mücadele, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Maç, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı iki kritik mücadele de ATV'den canlı olarak yayımlanacak. Diğer maçlar ise A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ekranlara gelecek.