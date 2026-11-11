Denizli Basket moral arıyor

YUKATEL Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda bugün Slovakya temsilcisi BC Prievidza ile karşılaşacak. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Denizli temsilcisi 20 gündür kazanamıyor. Son olarak Avrupa'da Lions De Genev'i deviren Denizli Basket ligde Telekom, Galatasaray ve Bahçeşehir'e Europa Cup'ta ise Lions ve Bakken Bears'a kaybetti. Grubun ilk maçında PAÜ Arena'da 83-69 devirdiği rakibi karşısında kazanarak moralini yükseltmek, grupta iddiasını güçlendirmek isteyen Denizli Basket, BC Prievidza karşısında galibiyet arayacak. Prievidza kentinde oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Avrupa kupasında yoluna devam eden Yukatel Denizli Basket, rakibi karşısında galip gelerek grup mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, Avrupa arenasındaki performansını sürdürerek Denizli'ye galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.