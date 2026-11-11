İzmir’de geri sayım

İzmir 2 yıl sonra yeniden A Milli Takım 'ı ağırlayacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor. Vincenzo Montella 'nın istifasının ardından görev gelen Sergen Yalçın , ilk sınavını İzmir'de verecek. UEFA Uluslar A Ligi 'nde 4 maç sonunda puansız durumda bulunan Bizim Çocuklar, Yalçın önderliğinde rüzgarı tersine çevirmeye çalışacak. Grupta puansız son sırada bulunan milliler en kötü ihtimalle, en iyi iki dördüncüden biri olup, A Ligi'nde tutunmak için Play-Off oynamak istiyor. Bu sebeple Belçika'dan alınacak 3 puan hayati önem taşıyor.

YALÇIN'IN UĞURLU STADI

Ayrıca Yalçın için Gürsel Aksel Stadı'nın ayrı bir önemi var. Deneyimli çalıştırıcı, teknik adam olarak tek şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda ilan etmişti. O dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, son haftaya kalan şampiyonluk yarışında Göztepe'yi İzmir'de mağlup ederek kupayı kaldırmıştı. Yalçın, o maçın da iyi anılarıyla, ilk sınavında Gürsel Aksel'de Belçika karşısında sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Ayrıca Göztepe'nin mabedi olan bu stat, A Milli Takım'a uğurlu geliyor. Gürsel Aksel'deki ilk milli maç 2022'de oynanmıştı ve Bizim Çocuklar özel maçta Litvanya'yi 2-0'lık skorla devirmişti. 2024'te İzlanda ile oynanan Uluslar Ligi maçını da milliler 3-1'lik skorla kazanmıştı. Ay-Yıldızlılar Gürsel Aksel Stadı'nda 3'te 3 yapmak için Belçika karşısına çıkacak.