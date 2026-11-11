Haberler Spor Mert Hakan Yandaş'ın davasında yeni gelişme: Kritik karar belli oldu Mert Hakan Yandaş'ın davasında yeni gelişme: Kritik karar belli oldu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve kongre üyesi Ersen Dikmen’in yargılandığı bahis davasında üçüncü duruşma sona erdi. Mahkeme, savcının mütalaa hazırlaması için dosyanın gönderilmesine karar verirken davayı 27 Ocak 2027’ye erteledi. Sanık avukatları ise müvekkilleri için beraat talebinde bulundu. HABER MERKEZİ









Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in sanık olarak yargılandığı futbolda bahis davasında üçüncü duruşma tamamlandı. Duruşmada sanık avukatları beraat talebinde bulunurken mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine ve davanın 27 Ocak 2027 tarihine ertelenmesine karar verdi.

'Futbolda bahis' davasında hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in üçüncü duruşması, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen katılmazken, Yandaş'ın ağabeyi ve avukatlar salonda hazır bulundu.