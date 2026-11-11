Önce namaz sonra salep

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 gün sonra karşı karşıya gelecek olan Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüpsultan'da bir araya geldi. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde birlikte kıldıktan sonra salep keyfi yaptı.

25 KASIM'DA KARŞILAŞACAKLAR

UZUN yıllar A Milli Futbol Takımı'nda da birlikte forma giyen iki teknik adamın samimi dostluğu dikkat çekti. İkili, namazın ardından bölgedeki bir işletmeden sıcak salep alırken o anlar işletmecinin paylaştığı fotoğrafla ölümsüzleşti. Belözoğlu ve Turan, 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te İngiltere'deki Stamford Bridge'de bu kez Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakip olacak.