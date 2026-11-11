Tek koluyla meydan okudu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi, sınırları aşan bir başarı hikayesine sahne oldu. 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı Uluslararası CrossFit Şampiyonası'nda doğuştan sol kolu olmayan 31 yaşındaki Tuğçe Melis Eminoğlu, azmi ve mücadelesiyle organizasyonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Eminoğlu, sporun önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gösterdi. 7-8 Kasım tarihlerinde Kuşadası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye 'nin yanı sıra Rusya , Ukrayna , Kazakistan , Hırvatistan, Çekya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular mücadele etti. Şampiyonada sporcular olimpik halter, jimnastik, yüzme ve atletizmden oluşan zorlu parkurlarda ter döktü. Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular vücutlarının sınırlarını zorladı. Eminoğlu ise doğuştan sahip olmadığı sol koluna rağmen parkurda rakipleriyle aynı mücadeleyi verdi. Nişanlısıyla çift olarak yarışan başarılı sporcu, performansıyla büyük takdir topladı.

İLK MADALYASINI ALDI

CrossFit'te uzun yıllara dayanan deneyimini farklı bir branşa da taşıyan Eminoğlu, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda adaptive kategorisinde ikinci olarak kariyerinin ilk madalyasını kazandı. Madalyasını büyük bir gururla taşıdığını belirten Eminoğlu, elde ettiği başarının kendisi için yeni hedeflerin başlangıcı olduğunu söyledi. Sporun hayatındaki en önemli motivasyonlardan biri olduğunu belirten Eminoğlu, kendisi gibi engeli bulunan sporculara da önemli bir mesaj verdi. Başarıya giden yolda karşılarına çıkan hiçbir engelin onları mücadeleden vazgeçirmemesi gerektiğini ifade eden Eminoğlu, "Asla pes etmeyin" mesajıyla herkese örnek oldu.