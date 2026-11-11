Tuna Tunca’ya ABD’den onur ödülü

DÜNYANIN en zorlu meydan okuması Ocean's 7'de dört kanal geçen İzmirli Tuna Tunca, Catalina Kanalı ödülünü ABD'de aldı. Catalina Channel Swimming Federation (CCSF) tarafından özel olarak davet edilen İzmirli yüzücüye madalya ve sertifikası, anne Gülnur Tunca ile beraber gittiği Kaliforniya'da alkışlar eşliğinde takdim edildi. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı geçmiş, Catalina Kanalı'nı ise 11 saat 3 saniyede aşmıştı. Ödül gecesi, San Pedro-Kaliforniya'daki Double Tree Hotel'de düzenlendi ve yüzme dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi. Ocean's 7'de dört parkur geçen dünyada nöroçeşitliliğe sahip ilk sporcu olan Tuna Tunca, aynı zamanda Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan geçişlerini yapan sporculara verilen Triple Crown (Üçlü Tac) unvanına da bir kulaç daha yaklaştı.