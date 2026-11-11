  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Türkiye Belçika maçı saat kaçta? ne zaman? İzmir'de milli maç heyecanı!

Türkiye Belçika maçı saat kaçta? ne zaman? İzmir'de milli maç heyecanı!

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki kritik mücadelesi için geri sayım başladı. Ay-yıldızlıların İzmir'de çıkacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda tribünleri doldurmaya hazırlanan taraftarları ise büyük bir futbol heyecanı bekliyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü (yarın) gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Belçika karşısında puan mücadelesi verecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati de belli oldu. Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Milli heyecana ekran başından ortak olmak isteyenler için yayın bilgisi açıklandı. Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın Belçika'yı ağırlayacağı karşılaşmanın adresi İzmir olacak. Mücadele, Göztepe'nin maçlarına da ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

İzmir'de milli takım heyecanı yaşamak isteyen taraftarlar, karşılaşmada tribünlerdeki yerini alacak.

A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin kasım ayındaki maç takvimi şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

A Milli Takım, kasım ayındaki zorlu karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 9 Kasım'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başladı.

TFF tarafından açıklanan aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. Milliler, İzmir'deki Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA