Türkiye Belçika maçı saat kaçta? ne zaman? İzmir'de milli maç heyecanı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü (yarın) gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Belçika karşısında puan mücadelesi verecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati de belli oldu. Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Milli heyecana ekran başından ortak olmak isteyenler için yayın bilgisi açıklandı. Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Takım'ın Belçika'yı ağırlayacağı karşılaşmanın adresi İzmir olacak. Mücadele, Göztepe'nin maçlarına da ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
İzmir'de milli takım heyecanı yaşamak isteyen taraftarlar, karşılaşmada tribünlerdeki yerini alacak.
A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlı ekip, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin kasım ayındaki maç takvimi şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
A Milli Takım, kasım ayındaki zorlu karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 9 Kasım'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başladı.
TFF tarafından açıklanan aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. Milliler, İzmir'deki Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.