Türkiye Belçika maçı saat kaçta? ne zaman? İzmir'de milli maç heyecanı!

A Milli Futbol Takımı , UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü (yarın) gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Belçika karşısında puan mücadelesi verecek.

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati de belli oldu. Türkiye -Belçika mücadelesi 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Milli heyecana ekran başından ortak olmak isteyenler için yayın bilgisi açıklandı. Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.