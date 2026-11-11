Uluslar Ligi yarın başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük heyecan için geri sayım başladı... Kulüp maçlarına ara verilmesinin ardından gözler milli takımlara çevrilirken dev heyecan Turkuvaz Medya'da olacak. 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya aracılığıyla canlı olarak ekranlara gelecek. A Milli Futbol Takımımız ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yarı sıra tüm gruplarda en dikkat çeken mücadeleler de A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek. İşte yarının maç programı: 20.00 Türkiye- Belçika / ATV, 22.45 İtalya- Fransa / A HABER, 22.45 Çekya-İspanya / A SPOR, 22.45 İngiltere- Hırvatistan / A2.